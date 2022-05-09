ناصر بوريطة

بوريطة يتباحث ونظيره الكونغولي سبل تعزيز التعاون بين البلدين

2022-05-09 / 13:21
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هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزير التعاون الدولي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكونغو، السيد دونيس كريستل ساسو نغيسو.

وهمت هذه المباحثات سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك في أعقاب مشاركة السيد نغيسو في حملة ترويجية (يومي 5 و6 ماي الجاري بالدار البيضاء) تهدف إلى تقديم الفرص الاستثمارية التي تمنحها الكونغو للمقاولات المغربية، والدعوة إلى تعزيز التعاون جنوب – جنوب على المستوى القاري.

كما تسعى هذه الحملة الترويجية، إلى تحفيز استثمار الشركاء الأجانب والمقاولات الخاصة في الكونغو، والتي ترغب في الاستفادة من الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب.

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