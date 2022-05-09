بحضور بلينكن.. المغرب يحتضن اجتماعا دوليا ضد داعش

2022-05-09 / 12:48
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هبة بريس

بدعوة مشتركة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وكاتب الدولة الأمريكي، أنطوني بلينكن، يحتضن المغرب، يوم الأربعاء 11 ماي، الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، .

وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن “اجتماع مراكش يشكل مرحلة أخرى في إطار مواصلة الانخراط والتنسيق الدولي لمكافحة داعش، مع تركيز على القارة الإفريقية وتطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى”.

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