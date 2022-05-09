ياسمين صبري: تزوجت بلا مهر ومؤخر وأبو هشيمة كان كريما معي

2022-05-09 / 12:00
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هبة بريس - وكالات

نفت الفنانة ياسمين صبري الأخبار التي تردت حول حصولها على هدايا بقيمة 15 مليون جنيه من طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وقالت ياسمين إنها تزوجت أبو هشيمة يوم 17 أبريل 2020 ، من دون مهر أو مؤخر صداق، مؤكدة في تصريحات صحافية، أن أبو هشيمة كان بالفعل زوجاً كريما معها للغاية خلال فترة الزواج وكان يفاجئها بالهدايا، ولكن ما قيل عن الـ15 مليون جنيه كلام غير صحيح.

ونفت تماما صحة ما تردد حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنع للملابس وامتلاكها 24 سيارة، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح.

وقالت إن فترة الزواج كانت سلسة، وأنها تكن له كل الاحترام، مشيرة إلى أن الانفصال تم في هدوء وتم التوافق عليه.

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