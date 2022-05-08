مغاربة الخارج يشتكون لهيب أسعار النقل البحري لبوريطة

هبة بريس - الرباط

مع اعلان المغرب واسبانيا استئناف حركة النقل البحري للركاب بين البلدين، بعد تطبيع العلاقات وطي صفحة أزمة دبلوماسية استمرت نحو عام ، عاد ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات البحرية الى الواجهة ليثير استياء افراد الجالية المغربية الاي طالبت بتدخل الوزارة الوصية .

وطرحت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، مليكة لحيان، سؤال على وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يخص”الارتفاع المهول لتذاكر السفر إلى إسبانيا عبر ميناء طريفة”، متساءلة عن الإجراءات التي ستخدها السلطات في هذا الصدد.

وقالت النائبة الاستقلالية في سؤالها، أنها توصلت بشكايات عديدة لمغاربة العالم حول الارتفاع المهول لتذاكر السفر إلى إسبانيا عبر ميناء طريفة، وذلك بصفتها برلمانية وعضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب.

وأوردت الحيان، “حيث أثمنة تذاكر السفر جد مرتفعة، وهو ما يفوق الإمكانيات بكثير لهاته الفئة من المغاربة، التي عانت ولمدة سنتين من بعد عن الوطن والأهل، بسبب الظروف الصحية والاقتصادية التي عاشها العالم”.

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