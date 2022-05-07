أبطال افريقيا ..الأهلي المصري يَدُّك شباك وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف لصفر

2022-05-07 / 21:07
1
هبة بريس - الرياضة

حقق فريق الأهلي المصري فوزا كاسحا على ضيفه وفاق سطيف الجزائري 4-صفر اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو (30 و90) ومحمد طاهر (54) ومحمد شريف (72) ثلاثية الفريق المصري.

وبهذه النتيجة وضع الأهلي قدماً في المباراة النهائية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التونسية أنس جابر تفوز بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس

التونسية أنس جابر تفوز بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس

2022-05-07 / 21:22
Photo of الوداد الرياضي يتفوق على مضيفه بيترو أتلتيكو ويضع قدما في نهائي أبطال افريقيا

الوداد الرياضي يتفوق على مضيفه بيترو أتلتيكو ويضع قدما…

2022-05-07 / 15:16
Photo of رسميا… تشيلسي يعلن انتقال ملكية النادي إلى مالك جديد

رسميا… تشيلسي يعلن انتقال ملكية النادي إلى مالك جديد

2022-05-07 / 10:32
Photo of رسميا.. أول رد من “الفيفا” بخصوص تحكيم مباراة الجزائر والكاميرون

رسميا.. أول رد من “الفيفا” بخصوص تحكيم مباراة الجزائر…

2022-05-07 / 09:30
Photo of توقيف لاعبين من نادي حسنية أكادير بسبب واقعة ” المدابزة “

توقيف لاعبين من نادي حسنية أكادير بسبب واقعة ”…

2022-05-06 / 14:50
Photo of “كورونا” تؤجل دورة الألعاب الآسيوية في الصين إلى 2023

“كورونا” تؤجل دورة الألعاب الآسيوية في الصين إلى 2023

2022-05-06 / 11:53
Photo of بعد التقرير الكارثي للجنة التتبع.. مجلس البيضاء يتجه لفسخ عقد “كازا إيفنت”

بعد التقرير الكارثي للجنة التتبع.. مجلس البيضاء يتجه لفسخ…

2022-05-05 / 18:38
Photo of حطم كل الأرقام القياسية.. بيع قميص “يد الرب” لمارادونا بسعر خيالي

حطم كل الأرقام القياسية.. بيع قميص “يد الرب” لمارادونا…

2022-05-04 / 17:13
Photo of السجن 4 سنوات على مهاجم سلتا فيغو بتهمة العنف الجنسي

السجن 4 سنوات على مهاجم سلتا فيغو بتهمة العنف…

2022-05-04 / 16:40
Photo of احتجاجات جزائرية أمام مقر فيفا للمطالبة بإعادة مباراة الكاميرون

احتجاجات جزائرية أمام مقر فيفا للمطالبة بإعادة مباراة الكاميرون

2022-05-04 / 15:45

تعليق واحد

  1. باش يتعلم الشرقريحة المنحوس يهز كأس العرب الكرة الجزائرية منذ ذلك التاريخ راحت إلى مزبلة التاريخ تكالب عليهم الدهر بسبب العجرفة والتعنطيزة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق