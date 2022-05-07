"صافع" ماكرون يستأنف الحكم الذي صدر بحقه
الرئيس إيمانويل ماكرون

في ولايته الثانية.. ماكرون يتعهد باستخدام “أسلوب جديد للحكم”

2022-05-07 / 12:13
0
هبة بريس - وكالات

أقيمت في قصر الإليزيه في باريس اليوم السبت مراسم تنصيب إيمانويل ماكرون الذي أصبح أول رئيس للدولة منذ 20 عاما ينتخب لولاية ثانية.

وخلال هذه المراسم أقر رئيس المجلس الدستوري لورين فابيوس بفوز ماكرون في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي، ثم وقع الرئيس على وثيقة تنص على إعادة تنصيبه لولاية ثانية ستنطلق رسميا في منتصف ليل 13 مايو.

وأعرب ماكرون في كلمة ألقاها خلال حفل التنصيب عن نيته استخدام “أسلوب جديد للحكم”، وذلك بعد أن تعرض لانتقادات خلال ولايته الأولى من قبل معارضيه الذين يعتبرون أساليبه قاسية ومتعجرفة.

وتابع: “أتعهد ببناء كرة أرضية أكثر ملاءمة للعيش وفرنسا أكثر حيوية وأقوى”.

وشدد الرئيس على أنه يدرك خطورة الفترة الحالية، ابتداء من مستجدات الوضع في أوروبا وصولا إلى الجائحة والوضع البيئي الاستثنائي، مضيفا أن بلده والعالم عموما “لم يواجها إلا في حالات نادرة مثل هذه المجموعة من التحديات”.

وتابع: “اختار شعب فرنسا مشروع مستقبل واضحا جمهوريا وأوروبيا، وهو مشروع الاستقلال في العالم غير المستقر ومشروع التقدم العلمي والاجتماعي والبيئي”.

وشدد ماكرون على ضرورة العمل بدأب كي تصبح فرنسا “دولة أكثر استقلالا” وبغية رفع مستوى المعيشة و”تنسيق رد فرنسي وأوروبي على تحديات القرن”.

وأقيمت مراسم التنصيب بمشاركة بضع مئات الأشخاص، منهم قرينة الرئيس بريجيت ماكرون وسلفاه فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي.

ويواجه ماكرون في ولايته الثانية تحديات صعبة متمثلة بتحقيق الإصلاحات التي تعهد بها لدى توليه مقاليد الحكم عام 2017 ومواصلة جهوده الرامية إلى تسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب غلاء الوقود.. الخطوط الجوية النيجيرية تعلق رحلاتها

بسبب غلاء الوقود.. الخطوط الجوية النيجيرية تعلق رحلاتها

2022-05-07 / 11:33
Photo of بينهم مغني راب.. موسكو توسّع قائمة الـ”عملاء” بأسماء جديدة

بينهم مغني راب.. موسكو توسّع قائمة الـ”عملاء” بأسماء جديدة

2022-05-06 / 22:26
Photo of توغل كبير جديد لمقاتلات صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية

توغل كبير جديد لمقاتلات صينية في منطقة الدفاع الجوي…

2022-05-06 / 19:31
Photo of بسبب تهديد “خطير”.. السويد تعيد نقاط التفتيش عند معابر الدخول

بسبب تهديد “خطير”.. السويد تعيد نقاط التفتيش عند معابر…

2022-05-06 / 19:14
Photo of كوبا: 8 قتلى و30 جريحا بانفجار فندق “ساراتوغا” في هافانا

كوبا: 8 قتلى و30 جريحا بانفجار فندق “ساراتوغا” في…

2022-05-06 / 18:43
Photo of إسبانيا.. 17 مصابا جراء انفجار قوي في منزل بمدريد

إسبانيا.. 17 مصابا جراء انفجار قوي في منزل بمدريد

2022-05-06 / 15:43
Photo of روسيا تؤكد: لن نستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا

روسيا تؤكد: لن نستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا

2022-05-06 / 09:56
Photo of تدشين خط غاز جديد يربط دول البلطيق بشبكة الغاز الأوروبية

تدشين خط غاز جديد يربط دول البلطيق بشبكة الغاز…

2022-05-05 / 23:26
Photo of بايدن يعين أول متحدثة باسم البيت الأبيض من أصول إفريقية

بايدن يعين أول متحدثة باسم البيت الأبيض من أصول…

2022-05-05 / 22:03
Photo of أطباء السودان: وفاة محتج دهسته قوات الأمن في الخرطوم

أطباء السودان: وفاة محتج دهسته قوات الأمن في الخرطوم

2022-05-05 / 20:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق