الرصاص يلعلع بتازة لتوقيف عشريني هاجم أشخاصا بالسلاح الأبيض

2022-05-06 / 15:08
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هبة بريس

اضطر ضابط شرطة يعمل الأمن الجهوي بمدينة تازة، زوال اليوم الجمعة 06 ماي الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغ من العمر 25 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض عناصر الشرطة والمواطنين لمحاولة اعتداء خطير وجدي بواسطة السلاح الابيض.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي أحدث حالة من الفوضى بالشارع العام، كرد فعل منه على توقيف شقيقته من أجل حيازة المخدرات وترويجها، قبل أن يرفض الامتثال ويقتحم منزلا مجاورا ويحتمي به، مهدّدا سكانه وعناصر الشرطة باستعمال سلاحين أبيضين، الأمر الذي اضطر ضابط شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية مكنت من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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تعليق واحد

  1. من أين أتيتم بكلمة يلعلع ؟؟؟؟
    كلمة لا أصل لها في اللغة العربية ولا في قاموسنا.
    لغة ركيكة وقعها على الأدن وقع غريب وسيء
    فقط موجودة في الأفلام السينمائية والمسلسلات المصرية.

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