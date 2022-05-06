الصورة تعبيرية

أمن الجديدة يتفاعل مع “صورة” توثق لعملية سرقة بالعنف

2022-05-06 / 12:13
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هبة بريس - الجديدة

تفاعل الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، بسرعة وجدية كبيرة، مع صورة منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها شخص يتحوز سكينا ومشفوعة بتعليق يزعم بأنها توثق لعملية سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بحي السعادة بالجديدة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الصورة، أن الأمر يتعلق فعلا بقضية زجرية تعالجها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، وأن الأبحاث والتحريات المنجزة بشأنها أسفرت عن توقيف أحد المشتبه في تورطهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه الثاني الذي لا يزال في حالة فرار.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني.

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