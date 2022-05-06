“كورونا” تؤجل دورة الألعاب الآسيوية في الصين إلى 2023

2022-05-06 / 11:53
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هبة بريس - وكالات

أعلن القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الجمعة، تأجيل دورة الألعاب الآسيوية المقبلة حتى العام 2023.

و قال راندير سينغ، القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، لرويترز، اليوم الجمعة، إن الألعاب القارية المقررة في مدينة هانغتشو الصينية في سبتمبر المقبل تأجلت حتى 2023.

وكان من المقرر إقامة النسخة 19 من الألعاب الآسيوية، الثانية في العالم من حيث الحجم بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، بين العاشر والخامس والعشرين من سبتمبر المقبل في هانغتشو التي تبعد نحو 175 كيلومترا جنوب غربي شنغهاي.

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