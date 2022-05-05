أمن الرشيدية يوقف 5 طلبة متهمين بالاختطاف والاحتجاز والسرقة

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، صباح اليوم الخميس 5 ماي الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و27 سنة، يتابعون دراستهم بإحدى المؤسسات الجامعية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والسرقة الموصوفة.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم الطلبة المشتبه فيهم على اختطاف شخص واحتجازه وتعريضه للعنف المقرون بالسرقة يوم الخميس الماضي، بسبب نزاع شخصي مع أحد المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يخلوا سبيل الضحية في اليوم الموالي بعد تعرضه لإصابات جسدية متعددة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم توقيفهم خلال عمليات أمنية متزامنة صباح اليوم الخميس بمدينتي تينغير وكلميمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

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