غيثة مزور

غيثة مزور : الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات “تاريخي”

2022-05-05 / 16:40
3
هبة بريس _ الرباط

قالت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، ان التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات و “الباطرونا” يعتبر تاريخي”

وأضافت الوزيرة، خلال الندوة الصحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن ” هذه هي الجولة الأولى في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، ”.

وحول الحصيلة كشفت مزور أن ” الاتفاق الاجتماعي تمخض عن عدد من الإجراءات المهمة، ابرزها رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام الى 3500 درهم، مما سيرفع من القدرة الشرائية للموظفين،

وأشارت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الى أن ” الاتفاق الاجتماعي يشمل أيضا اجراء مهم وهو خلق مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاعات الوزارية التي لا تتوفر اليوم على مؤسسة اجتماعية، وستخص 10 قطاعات وزارية التي تشمل تقريبا 12 ألف موظف”.

وأكدت الوزيرة أن ” الحكومة التزمت أيضا بالرفع من “الحصيص” أو ” كوطا الترقي”، مشيرة الى أن ” الحكومة تلتزم بأن ترتقي عدد الموظفين في السنة ليصل الى 36 موظف

ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع قانون يتيح مقاضاة دول أوبك

لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع قانون يتيح مقاضاة…

2022-05-05 / 19:22
Photo of قتلى وجرحى في هجوم وسط إسرائيل

قتلى وجرحى في هجوم وسط إسرائيل

2022-05-05 / 18:48
Photo of الحكومة تكشف مستجدات إدماج طلبة أوكرانيا

الحكومة تكشف مستجدات إدماج طلبة أوكرانيا

2022-05-05 / 18:36
Photo of (إيسيسكو) تطلق مشروع تطوير التعليم المفتوح بالجامعات في العالم الإسلامي

(إيسيسكو) تطلق مشروع تطوير التعليم المفتوح بالجامعات في العالم…

2022-05-05 / 18:03
Photo of مسؤولة : عملية العبور “مرحبا 2022” ستكون فريدة من نوعها

مسؤولة : عملية العبور “مرحبا 2022” ستكون فريدة من…

2022-05-05 / 17:39
Photo of جلسة عمومية بمجلس المستشارين الثلاثاء حول السياسة العامة

جلسة عمومية بمجلس المستشارين الثلاثاء حول السياسة العامة

2022-05-05 / 17:23
Photo of أمن الرشيدية يوقف 5 طلبة متهمين بالاختطاف والاحتجاز والسرقة

أمن الرشيدية يوقف 5 طلبة متهمين بالاختطاف والاحتجاز والسرقة

2022-05-05 / 17:12
Photo of استئنافية سطات تؤجل النظر في قضية أساتذة الكلية والمحكمة تعتبر الملف جاهزا

استئنافية سطات تؤجل النظر في قضية أساتذة الكلية والمحكمة…

2022-05-05 / 16:16
Photo of زحف الرمال محور دورة عادية لمجلس طرفاية

زحف الرمال محور دورة عادية لمجلس طرفاية

2022-05-05 / 16:06
Photo of الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا يحتجون لتسريع إدماجهم بالجامعات المغربية

الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا يحتجون لتسريع إدماجهم بالجامعات…

2022-05-05 / 15:29

‫3 تعليقات

  1. بغيتك هده 3500 درهم إنشاء الله قالتلك تاريخي الله يعطينا وجهك

  2. نعم تاريخي بدرجة التواطىء الغير مسبوق الذي حصل فيه ..إتفاق من أجل نقل 3800 موظف من السلم 7ال السلم 8
    و إعطاء زادة 100درهم لما يقرب من 32000طفل
    حقيقة تاريخي ههه

  3. حقيقة حكومة الشفوي و الاشهار و العالم الافتراضي.
    لعن الله الراشي و المرتشي نسبة إلى زيادة دعم النقابات ب30٪.
    و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق