موجة حر ابتداء من السبت بعدد من المدن

هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن يشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر ،تتراوح درجاتها ما بين 38 و43 درجة ،ابتداء من يوم السبت وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبلين.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب أن تهم هذه الظاهرة ، من يوم السبت وإلى غاية الثلاثاء القادمين، أقاليم وعمالات تارودانت وأكادير إداوتنان وإنزكان- آيت ملول وكلميم وطانطان والسمارة ووادي الذهب وأوسرد .

كما ستهم هذه الظاهرة ،من الأحد وإلى غاية الثلاثاء المقبلين، أقاليم وعمالات طاطا وتزنيت وشتوكة – أيت بها وأسا- الزاك وسيدي إفني والعيون وبوجدور وطرفاية.

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