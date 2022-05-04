خروج الطرامواي عن سكته

سلا…إنحراف مفاجيء لطرامواي عن سكته

2022-05-04 / 09:13
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إستنفر حادث خروج الطرامواي عن مساره، مساء الثلاثاء في سلا، مختلف السلطات التي حضرت لعين المكان للقيام بالمتعين كل حسب اختصاصه

وأعنلت الشركة في بلاغ لها انه في ” يوم الثلاثاء 3 مايو 2022 ، حوالي الساعة 11 مساءً ،خرج الطرام عن مساره على مقربة من باب لخميس في سلا“.

وأضافت، ” توجهت الفرق التقنية للطرام على الفور إلى مكان الحادث وأعادت العربة إلى مسارها“

وأوضحت أنه “لم يتم الإبلاغ عن أي اصطدامات أو أضرار”. قبل ان تتأسف ” للإزعاج الناجم عن ذلك“.

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