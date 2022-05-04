طقس الأربعاء.. رعد وأمطار في مناطق من المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، الأربعاء، نزول أمطار أو زخات رعدية أحيانا بكل من الواجهة المتوسطية والريف والمنطقة الشرقية والأطلس المتوسط والسايس وأقصى الجنوب الغربي، فضلا عن سقوط قطرات مطرية متفرقة محليا بباقي المناطق الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية.

كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بكل من شمال الأقاليم الجنوبية، والسواحل الوسطى والجنوبية للبلاد

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و08 درجة بكل من الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و19 درجة بشمال الأقاليم الصحراوية وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 18 و24 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 09 و15 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد انخفاضا، خصوصا بالجنوب وشرق المملكة، وارتفاعا في باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان بعد الزوال ما بين كاب تفارني وسيدي إفني، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي المناطق.

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