أكادير.. تأجيل مهرجان السينما والهجرة إلى يونيو المقبل

2022-05-02 / 17:07
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هبة بريس

تم تأجيل الدورة الثامنة عشرة للمهرجان الدولي للسينما والهجرة لأكادير إلى موعد لاحق وذلك بسبب تطبيق الإجراءات الإحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.

وأعلنت جمعية “المبادرة الثقافية”، المنظمة لهذا الحدث الثقافي، أن هذه التظاهرة، التي كان من المقرر تنظيمها خلال الفترة ما بين 16 و 21 ماي الجاري، تم تأجيلها إلى الفترة ما بين 13 و 18 يونيو 2022.

يذكر أن المهرجان الدولي للسينما والهجرة اختار مجموعة من الأفلام الدولية الروائية الجديدة والأفلام الطويلة والقصيرة مرتبطة بتيمة الهجرة، كما اختار أفلام أخرجها المهاجرون خلال السنتين الماضيتين.

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