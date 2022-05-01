عبد الإله حلوطي

الحلوطي عن ” الاتفاق الإجتماعي” ..لايشرفنا توقيع مثل هذا النوع من الاتفاقات

2022-05-01 / 14:39
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هبة بريس _ الرباط

قال عبد الإله حلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن الاتفاق الإجتماعي الذي تم توقيعه أمس السبت بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، ” لم يأت بأي جديد مقارنة باتفاق 2016 ”

ورفض حَلوطي، الذي كان يتحدث خلال مهرجان خَطابي بمناسبة احتفالات فاتح ماي صباح يوم الأحد بالرباط، إقصاء نقابته من الحوار الاجتماعي واصفا الأمر ب ” التصرف الصبياني ”

وفي الشق السياسي اعتبر حلوطي “الانتخابات الأخيرة في شقها السياسي والمهني، من أسوأ الانتخابات التي مرت بالمغرب وهي التي أفرزت خريطة مشوهة”.

وأكد حلوطي بأن المشكل ليس في أن “نخسر أو نربح الانتخابات، ولكن المشكل هو أن تحتل بلادنا الرتبة الأخيرة في الانتخابات، حيث يشعر المغاربة بأن إرادتهم لم يتم احترامها

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