إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في حادث دهس

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة أحد عناصرها بجروح خطيرة جراء دهسه بسيارة، ليلة السبت، في مستوطنة شوهام.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي “كان”، إن الشرطي أصيب في حادث دهس خلال مطاردته سيارة مسروقة. وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن عمليات البحث عن المركبة والسائق جارية باستخدام مروحيات، كما تم نشر حواجز في مكان الحادث.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها السبت، أنها “شرعت بأنشطة مسح وتفتيش، في أعقاب تلقي بلاغ عن سيارة مسروقة من اللد، حيث قامت الشرطة خلال أنشطة المسح والتمشيط، بإقامة عدد من الحواجز على طول طريق هروب سائق السيارة”.

وذكرت الشرطة أنه “وفق الشبهات، صدم سائق السيارة المسروقة شرطيا وأصابه بجروح خطيرة، وأحيل (الشرطي) إلى مركز تل هشومير الطبي”.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي: “على ما يبدو فإن الحدث جنائي وليس على خلفية قومية”، كما قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إنه “يشتبه في أنه حادث إجرامي وليس حادثا قوميا”.هبة بريس _ وكالات

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