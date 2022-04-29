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الوقاية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق اندلع ب“دوار ” بالبيضاء

2022-04-29 / 21:46
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الوقاية المدنية التابعة للقيادة الجهوية الدار البيضاء – سطات من السيطرة على حريق، اندلع اليوم الجمعة في أكوام من النفايات البلاستيكية والمتلاشيات بالقرب من “دوار ولاد هراو” الواقع بالنفوذ الترابي لعمالة مولاي رشيد بالدار البيضاء، دون أن يخلف ضحايا.

وأفادت القيادة الجهوية للوقاية المدنية أن الحريق اندلع على الساعة الرابعة وخمس دقائق (16:05) زوالا قرب دوار ولاد هراو الذي يتكون من محلات عشوائية تحتوي على مخلفات بلاستيكية ومتلاشيات.

وفور تلقيها الخبر، سارعت عناصر القيادة الجهوية للوقاية المدنية بإيفاد عشر شاحنات لإطفاء الحريق وثلاث سيارات إسعاف، حيث تمت السيطرة على الحريق على الساعة السادسة و42 دقيقة (18:42) مساء.

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