المسافرون بالمغرب .. إجراء لمكافحة غسل الأموال

هبة بريس _ الرباط

شددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على إلزامية تصريح المسافرين عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها التي تساوي أو تتعدى قيمتها 100 ألف درهم.

واعلنت إدارة الجمارك، في دورية لها، أنه يجب على جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب أو المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني ملء استمارة لدى مصالحها بالحدود للتصريح بالأموال التي تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم، في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت الدورية ذاتها إلى أن مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، علاوة على ما قد ينجم عليها من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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