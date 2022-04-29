عشرات العمال يحتجون ببرشيد و يتهمون الشركة بالاستعانة بالكلاب الشرسة لطردهم

2022-04-29 / 15:05
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هبة بريس ـ الدار البيضاء*

شهد الحي الصناعي المتاخم لمدينة برشيد اليوم وقفة احتجاجية حاشدة شاركها فيها عدد كبير من عاملات و عمال إحدى الشركات المتخصصة في “الكابلاج” بعد طردهم من العمل.

الوقفة و حسب عدد من العمال تأتي في ظل احتقان كبير بينهم و بين الإدارة التي تشرف على تدبير المصنع الذي يعد من بين الأكبر بالمدينة نظرا لعدد العمال الذين يشتغلون به.

و أوضح مصدر من ممثلي العمال أن عددا كبيرا منهم تفاجأ اليوم بعد حلوله لمقر المصنع في السادسة صباحا بمنعهم من الولوج بحجة “راكم مطرودين” و ذلك بعد أن طالبوا بمستحقاتهم العالقة و بتحسين ظروف عملهم و ترسيمهم الذي تأخر رغم أن غالبيتهم قضى مددا طويلة تعد بالسنوات داخل دواليب المصنع.

و أكد المتحدث ذاته أن إدارة الشركة استعانت بعدد كبير من حراس الأمن الخاص و الكلاب الشرسة لمنع العمال من ولوج المصنع، مؤكدا “واش حنا مجرمين جايبين لينا الكلاب، حنا جينا باغين نخدمو”.

و شدد المحتجون على أن إدارة الشركة واجهت ملفهم المطلبي بالوعود الكاذبة و التسويف و اللامبالاة، حيث و بالرغم من تدخل السلطة في شخص “الباشا” لتقريب وجهات النظر غير أن الإدارة ظلت تتهرب من مسؤوليتها لدرجة التغيب عن جلسة للحوار كانت مقررة بين الأطراف الثلاث.

و أضاف المحتجون أنهم لن يتراجعوا عن حقوقهم و سيتمسكون بحقهم في الشغل و الكرامة، مؤكدين أنهم سيسلكون كل الخطوات التي تكفلها القوانين و التشريعات لاستعادة حقوقهم المهضومة، موجهين في الآن ذاته رسالة للرئيس المدير العام للمجموعة قصد التدخل و رد الاعتبار للعمال الذين تعرضوا للطرد بسبب دفاعهم عن حقوقهم لا أقل و لا أكثر.

*الصورة من الأرشيف

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