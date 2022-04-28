وزيرة الطاقة الإسبانية: “شرعنا في إمداد المغرب بالغاز و أخبرنا الجزائر بذلك”

هبة بريس - الدار البيضاء

بالرغم من التهديدات الجزائرية المستمرة و تلويحها بقطع الغاز عن إسبانيا تارة و مضاعفة سعر بيعه و تقليص الصادرات تارة أخرى ، غير أن سلطات مدريد لم تكثرت بهذا المعطى و واصلت تنفيذ اتفاقياتها المبرمة مع المملكة المغربية.

و في هذا الصدد، صرحت أمس تيريزا ريبيريا وزيرة التحول البيئي في إسبانيا أن الأخيرة شرعت في إمداد المغرب بالغاز عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، و هذا الغاز الذي سيتوصل به المغرب لن يكون مصدره الجزائر.

و أوضحت المسؤولة الوزارية الأولى عن قطاع الطاقة في إسبانيا أنه تم إخبار الجانب الحزائري بهذا الأمر، مؤكدة أن الرباط باتت تقتني كميات مهمة من الغاز الطبيعي المسال من أسواق دولية مختلفة و سيتم تجميعه و تحويله في منشآت إسبانيا قبل نقله للمغرب عبر الأنبوب السالف الذكر.

و شددت الوزيرة الإسبانية على أنه تم إخطار الجزائر بهاته المعطيات رسميا يوم أمس بعدما نوقشت هاته الآلية سلفا.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المغرب ولج السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال و الذي يتم اقتناؤه بكميات كبيرة و بأسعار أقل من تلك التي توجد في دول الجوار، و اتفق مع إسبانيا على استغلال منشآتها لتجميع و تحويل الغاز المقتنى قبل إرساله للمغرب عبر الأنبوب الذي كان سابقا مخصصا لنقل الغاز الجزائري نحو إسبانيا.

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