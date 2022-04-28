وزيرة الطاقة الإسبانية: “شرعنا في إمداد المغرب بالغاز و أخبرنا الجزائر بذلك”

2022-04-28 / 11:42
0
هبة بريس - الدار البيضاء

بالرغم من التهديدات الجزائرية المستمرة و تلويحها بقطع الغاز عن إسبانيا تارة و مضاعفة سعر بيعه و تقليص الصادرات تارة أخرى ، غير أن سلطات مدريد لم تكثرت بهذا المعطى و واصلت تنفيذ اتفاقياتها المبرمة مع المملكة المغربية.

و في هذا الصدد، صرحت أمس تيريزا ريبيريا وزيرة التحول البيئي في إسبانيا أن الأخيرة شرعت في إمداد المغرب بالغاز عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، و هذا الغاز الذي سيتوصل به المغرب لن يكون مصدره الجزائر.

و أوضحت المسؤولة الوزارية الأولى عن قطاع الطاقة في إسبانيا أنه تم إخبار الجانب الحزائري بهذا الأمر، مؤكدة أن الرباط باتت تقتني كميات مهمة من الغاز الطبيعي المسال من أسواق دولية مختلفة و سيتم تجميعه و تحويله في منشآت إسبانيا قبل نقله للمغرب عبر الأنبوب السالف الذكر.

و شددت الوزيرة الإسبانية على أنه تم إخطار الجزائر بهاته المعطيات رسميا يوم أمس بعدما نوقشت هاته الآلية سلفا.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المغرب ولج السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال و الذي يتم اقتناؤه بكميات كبيرة و بأسعار أقل من تلك التي توجد في دول الجوار، و اتفق مع إسبانيا على استغلال منشآتها لتجميع و تحويل الغاز المقتنى قبل إرساله للمغرب عبر الأنبوب الذي كان سابقا مخصصا لنقل الغاز الجزائري نحو إسبانيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البيرو.. تسليط الضوء على جهود الملك لتعزيز السلام والحوار بين الأديان

البيرو.. تسليط الضوء على جهود الملك لتعزيز السلام والحوار…

2022-04-28 / 09:43
Photo of تحذير جزائري لإسبانيا بشأن عقد الغاز بين البلدين

تحذير جزائري لإسبانيا بشأن عقد الغاز بين البلدين

2022-04-27 / 21:02
Photo of مندوبية حقوق الإنسان تدعو الى توخي الدقة في التقارير المقدمة لهيئات المعاهدات الأممية

مندوبية حقوق الإنسان تدعو الى توخي الدقة في التقارير…

2022-04-27 / 16:45
Photo of صديقي: “المغرب من البلدان القليلة التي لم تسجل أسواقها أي نقص في المواد الاستهلاكية”

صديقي: “المغرب من البلدان القليلة التي لم تسجل أسواقها…

2022-04-27 / 15:52
Photo of لقجع: “الحكومة ستتخذ إجراءات شجاعة لحماية 245 مليار درهم من المال العام”

لقجع: “الحكومة ستتخذ إجراءات شجاعة لحماية 245 مليار درهم…

2022-04-27 / 14:31
Photo of لقجع: “نشتغل على ترسانة قانونية للصفقات العمومية لقطع الطريق على الممارسات المشبوهة”

لقجع: “نشتغل على ترسانة قانونية للصفقات العمومية لقطع الطريق…

2022-04-27 / 14:04
Photo of بركة يجتمع على مائدة الإفطار مع أعضاء حزبه لتقريبهم من مستجدات العمل الحكومي

بركة يجتمع على مائدة الإفطار مع أعضاء حزبه لتقريبهم…

2022-04-27 / 13:23
Photo of النقابات تقترح على الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور في كل القطاعات المهنية

النقابات تقترح على الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور في…

2022-04-27 / 11:55
Photo of بمنظمة التعاون الإسلامي وبالأمم المتحدة.. دعم قوي وإشادة كبيرة بلجنة القدس

بمنظمة التعاون الإسلامي وبالأمم المتحدة.. دعم قوي وإشادة كبيرة…

2022-04-27 / 09:14
Photo of اليوم الوطني للدبلوماسية .. تقدير لالتزام الملك بالدفاع عن سيادة المملكة

اليوم الوطني للدبلوماسية .. تقدير لالتزام الملك بالدفاع عن…

2022-04-26 / 21:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق