صلاة العيد تعود للمصليات و الأوقاف تستعين بالمساجد لتفادي الاكتظاظ

هبة بريس - الدار البيضاء

بعد أن تم إلغاء صلاة العيد بالمصليات خلال السنتين الأخيرتين بسبب ظروف جائحة كورونا التي تسببت كذلك في إغلاق مساجد المملكة لفترة من الزمن، عادت الأمور لسابق عهدها بعدما تقرر فتح المصليات في وجه المصلين خلال عيد الفطر لهذا العام.

و نشرت مندوبيات الأوقاف والشؤون الإسلامية بمختلف مناطق و جهات المغرب لائحة المصليات التي تقرر تجهيزها لاحتضان صلاة عيد الفطر هاته السنة مع تدعيمها ببعض المساجد في كل المدن.

و تروم وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية من خلال هذا القرار تفادي الاكتظاظ الذي قد يحدث بالمصليات خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي شهدته المساجد هذا العام خلال صلوات التراويح.

كما خصصت المندوبيات الإقليمية بعض المساجد الجامعة احتياطيا في حال تساقط الأمطار خلال يوم العيد، و نشرت قائمة الخطباء و الأئمة الذين كلفتهم بخطبة العيد و الصلاة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1