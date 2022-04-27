إنقاذ 45 مهاجر سري بعد أن رصدتهم مروحية للدرك شمال اخفنير

هبة بريس-أشعبان لحبيب

أكد شهود عيان صباح اليوم، بشاطئ العكلة نواحي اخفنير أنه قد عاين قاربا مطاطيا قد جنح صباح اليوم الاربعاء، وكان على متنه 45 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم إمرأة حسب شهود عيان الذين أكدوا لجريدة هبة بريس الإلكترونية، أن القارب الجانح كان على متنه 45 مهاجر سري.

وتعود تفاصيل القضية، بعد أن كانت مروحية تابعة لجهاز الدرك الملكي، تقوم بتمشيط الشواطئ حيث رصدت قارب فوق شاطئ اخفنير، ذات القارب حسب المصادر قضى أكثر من يومين تائهين في مياه المحيط، كانوا في صدد التوجه إلى جزر الكناري لكن عطب في المحرك حال دون ذلك، وقام التيار الشمالي وكذا قوة الرياح بسحب القارب إلى ساحل اخفنير ومن ثمة إلى شاطئ العكلة.

المصادر ذاتها أكدت، أن استنفار أمني كبير شهدته المنطقة البحرية، بعد أن هرعت مختلف الأجهزة الأمنية، والدرك الملكي، والسلطات المحلية، مرفوقة بالوقاية المدنية لأجل تقديم الاسعافات الأولية للمهاجرين السريين، الذين كانوا متابعين من طرف مروحية الدرك الملكي إلى حين جنوح القارب بشاطئ العكلة.

حيث تم نقلهم إلى مركز جماعة أخفنير، من أجل الاستماع لهم في محاضر رسمية بتعليمات من النيابة العامة المختصة بعد إخظاعهم للإسعافات الأولية.

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