تحذير جزائري لإسبانيا بشأن عقد الغاز بين البلدين

هبة بريس _ الرباط

وجهت الجزائر تحذيرا لإسبانيا بأن أي تغيير لوجهة الغاز الجزائري الذي يصلها قد يخل بالعقد المبرم بينهما، ما يعني ان الجزائر غاضبة بقوة من دعم مدريد للمقترح المغربي للصحراء

وفي بيان نقلته وسائل الإعلام الجزائرية، أكدت وزارة الطاقة والمناجم أن ” كل تزويد بالغاز الطبيعي الجزائري الموجه لإسبانيا لأي وجهة غير منصوص عليها في العقد يعتبر إخلالا بأحد بنوده، مما قد يؤدي إلى إلغاء العقد الذي يربط شركة سونطراك الجزائرية بزبائنها الإسبان”.

وكانت إسبانيا اتفقت مع المغرب على مساعدته في تأمين حاجياته من الطاقة من السوق الدولية عبر استعمال الأنبوب المغاربي المار من أراضيه، والذي سبق للجزائر أن أوقفت العمل به.

والسبت، قال تبون إن الجزائر “لها علاقات طيبة مع إسبانيا”، لكن الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، من القضية الصحراوية “غير كل شيء”.

وردا على تصريحات تبون، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الاثنين، أنه “لا يريد تأجيج خلافات عقيمة” مع الجزائر، مضيفا ” أن “من بين كل هذه التصريحات، ما أحتفظ به هو الضمان الكامل لتزويد إسبانيا بالغاز الجزائري واحترام العقود الدولية”.

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