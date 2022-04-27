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منظمة الصحة العالمية تحذر من جائحة الحصبة في العالم

2022-04-27 / 20:12
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أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة المسجلة رسميا بنسبة 80% تقريبا في العالم خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية.
وبحسب منظمة الصحة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، ارتفعت الإصابات بنسبة 79% خلال الشهرين الأوليين من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقالتا إنها تخشيان انتشار الحصبة بشكل وبائي لتطال “ملايين الأطفال” في 2022.

حتى الآن سجلت في العالم 17,338 إصابة بالحصبة، وهو مرض فيروسي معد جدا، في يناير فبراير 2022 في مقابل 9665 إصابة خلال الشهرين الأوليين من 2021. إلا ان العدد قد يكون أعلى بكثير على الأرجح لأن الجائحة أثرت على آليات المراقبة.

وقالت المديرة العامة لـ”اليونيسف” كاثرين راسل إن “الحصبة ليست مجرد مرض خطر قد يسبب الوفاة، إذ أنها تشكل أحد أول المؤشرات إلى وجود ثغرات في التغطية اللقاحية العالمية”.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبرييسوس من أن “جائحة كوفيد-19 أوقفت آليات التلقيح وعانت الأنظمة الصحية من الأقبال الشديد عليها ونشهد الآن عودة أمراض مميتة من بينها الحصبة. وسيكون لتوقف خدمات التلقيح تداعيات على أمراض عدة أخرى على مدى عقود”.

وأضاف “حان الوقت لإعادة برامج التلقيح الأساسي إلى مسارها وبدء حملات تعويض لكي يتمكن الجميع من الحصول على هذه اللقاحات الحيوية”.

في عام 2020، لم يتلق 23 مليون طفل في العالم اللقاحات الأساسية من خلال الأجهزة الصحية العادية وهو العدد الأعلى منذ 2009 ويزيد ب3,9 ملايين عن العام 2019 وفق المنظمتين.

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