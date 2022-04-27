بسبب قرار وزيرة التعمير.. مسيرة احتجاجية تقطع الطريق مؤقتا بين جرسيف وتازة

هبة بريس - جرسيف

يشهد اقليم جرسيف خلال اليومين الأخيرين، وقفات احتجاجية يومية بسبب قرار لوزارة التعمير يتعلق بإعادة إيواء ساكنة حي حمرية الصفيحي “الطيني”.

وخرج اليوم الأربعاء، العشرات من ساكنة الحي في مسيرة احتجاجية، ضد قرار الوزارة المتعلق باستفادة أسرتين من بقعة واحدة بدل بقعتين على غرار الأحياء السابقة .

وتسببت المسيرة الاحتجاجية المذكورة، في انقطاع مؤقت للطريق الرابطة بين اقليمي جرسيف وتازة.

وتطالب الساكنة، الوزارة المعنية، بالتراجع عن قرارها المذكور، متسائلين عن سبب فرض بقعة واحدة على أسرتين رغم أن الأحياء السابقة “حي غياطة وحي دوار اليل” استفادت من بقعة لكل أسرة، واصفين الأمر بالتمييز واللامساواة.

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