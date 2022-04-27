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هل ستقدم الحكومة 3700 درهم للمحتاجين? وزارة الاقتصاد تنفي

2022-04-27 / 13:32
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هبة بريس - الرباط

نفت وزراة الاقتصاد والمالية مضمون رسالة متداولة على منصة التواصل الاجتماعي واتساب، حول عزم الحكومة منح ما قدره 3700 درهم من المساعدات المباشرة لفائدة المواطنين المحتاجين.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “بعد تداول رسالة على منصة واتساب تدعي الانتساب لوزارة الاقتصاد والمالية وتحمل شعارها، تفيد بقيام الحكومة بمنح مساعدات مباشرة يقيمة 3700 درهما للمواطنين المحتاجين، وتدعو للتسجيل في موقع على شبكة الإنترنيت من أجل الاستفادة من هذا الدعم، فإن وزارة الاقتصاد والمالية تنفي علاقتها بهذه الرسالة، وتؤكد أنها لا تدخل ضمن خدماتها، كما تنفي صلتها بالموقع الإلكتروني

وحذرت الوزارة من “ولوج الموقع الالكتروني المشبوه وما قد يكون لذلك من تبعات على المعطيات الشخصية لمسخدم الموقع”، مشددة على أن “محتوى الرسالة خاطئ ولا أساس له من الصحة، وداعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم مشاركة هذه الرسالة مع الآخرين والامتناع عن النقر على رابط الموقع المرافق لها.

هذا وأكدت الوزارة على احتفاظها بالحق في اتخاذ أي إجراء قانوني تراه مناسبا، لمواجهة هذه الممارسات.

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تعليق واحد

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله العظيم الى محتاجين الدعم غتفرحونا ونفرحوا وليداتنا الله اجزكم الخوت إلى متفكرونا الله عالم بنا والنعمة بالله

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