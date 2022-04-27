صديقي: “المغرب من البلدان القليلة التي لم تسجل أسواقها أي نقص في المواد الاستهلاكية”

هبة بريس - الدار البيضاء

أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأن المغرب يعتبر من بين البلدان القليلة التي لم تسجل أسواقها أي نقص في أي من المواد الاستهلاكية.

و أوضح صديقي خلال مداخلة له أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الثانية للبرلمان أن المغرب سن استراتيجية محكمة لتوفير حاجياته من المواد الاستهلاكية بالرغم من الظروف الصعبة التي مر منها العالم.

و شدد وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأن المتغيرات التي تشهدها الأسواق الدولية هي من تساهم في ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة للحفاظ على القدرة الشرائية و ثبات الأسعار.

و اعتبر الوزير ذاته أن بعض الممارسات التي يقوم بها الوسطاء في دول العالم ينجم عنها زيادة تصل إلى 30 في المائة من أسعار السلع، مشيرا إلى أن المملكة تعد من البلدان القليلة التي لم تسجل أسواقها نقصا في أي من المواد الاستهلاكية بالرغم من الأزمة.

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