بركة يجتمع على مائدة الإفطار مع أعضاء حزبه لتقريبهم من مستجدات العمل الحكومي

هبة بريس - الدار البيضاء

عقد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال و الذي يشغل في الوقت ذاته منصب وزير التجهيز و الماء لقاءا تواصليا أمس الثلاثاء بالدار البيضاء مع أعضاء حزبه.

و اجتمع بركة في مائدة الإفطار الرمضاني مع برلمانيي ومنتخبي ومفتشي وعدد من أطر ومناضلات ومناضلي حزب الاستقلال بجهة الدار البيضاء سطات، و ذلك بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.

كما حضر هذا اللقاء التواصلي لبركة كل من نعيمة الرباع المكلفة بالتطوع الحزبي و النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب و رئيس مجلس المستشارين، و فؤاد القاديري منسق الحزب بجهة الدار البيضاء سطات والخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين، و عبد اللطيف معزوز عضو اللجنة المركزية للحزب ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات.

كما حضر هذا الاجتماع وزراء حزب الاستقلال ممثلين في عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، و رياض مزور وزير الصناعة والتجارة.

و قدم الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء عرضا شاملا حول القضايا الوطنية ومشاركة الحزب في الحكومة، وسياق العمل الحكومي والجهود المبذولة من أجل تسريع تنزيل الاصلاحات الإستراتيجية.

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