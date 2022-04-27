بركة يجتمع على مائدة الإفطار مع أعضاء حزبه لتقريبهم من مستجدات العمل الحكومي
عقد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال و الذي يشغل في الوقت ذاته منصب وزير التجهيز و الماء لقاءا تواصليا أمس الثلاثاء بالدار البيضاء مع أعضاء حزبه.
و اجتمع بركة في مائدة الإفطار الرمضاني مع برلمانيي ومنتخبي ومفتشي وعدد من أطر ومناضلات ومناضلي حزب الاستقلال بجهة الدار البيضاء سطات، و ذلك بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.
كما حضر هذا اللقاء التواصلي لبركة كل من نعيمة الرباع المكلفة بالتطوع الحزبي و النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب و رئيس مجلس المستشارين، و فؤاد القاديري منسق الحزب بجهة الدار البيضاء سطات والخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين، و عبد اللطيف معزوز عضو اللجنة المركزية للحزب ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات.
كما حضر هذا الاجتماع وزراء حزب الاستقلال ممثلين في عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، و رياض مزور وزير الصناعة والتجارة.
و قدم الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء عرضا شاملا حول القضايا الوطنية ومشاركة الحزب في الحكومة، وسياق العمل الحكومي والجهود المبذولة من أجل تسريع تنزيل الاصلاحات الإستراتيجية.