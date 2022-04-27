روسيا تقرر الانسحاب من منظمة السياحة العالمية

2022-04-27 / 11:37
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت روسيا عزمها الانسحاب من منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، حسبما أكدت المنظمة في بيان عبر “تويتر” اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان “السياحة العالمية”: “أعلنت روسيا عزمها الانسحاب من منظمة السياحة العالمية. سيتطلب ذلك إجراءات معينة وسيستغرق عاما، لكن تعليق العضوية يسري مفعوله على الفور”.

وذكرت منظمة السياحة العالمية أنه كان مقررا أن تنظر جلسة استثنائية للجمعية العامة للمنظمة تنعقد اليوم الأربعاء في مدريد، في تعليق عضوية روسيا في المنظمة على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصين ترصد أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8 لدى البشر

الصين ترصد أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8…

2022-04-27 / 10:42
Photo of سوريا تعترض هجوما صاروخيا “إسرائيليا” قرب دمشق

سوريا تعترض هجوما صاروخيا “إسرائيليا” قرب دمشق

2022-04-26 / 23:33
Photo of بلغاريا تتلقى إخطارا بتعليق إمدادات الغاز اعتبارا من الغد

بلغاريا تتلقى إخطارا بتعليق إمدادات الغاز اعتبارا من الغد

2022-04-26 / 23:12
Photo of مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن ستة ضباط روس

مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن ستة ضباط…

2022-04-26 / 22:41
Photo of إدخال الرئيس الفنلندي المستشفى بسبب كورونا

إدخال الرئيس الفنلندي المستشفى بسبب كورونا

2022-04-26 / 21:13
Photo of بعد 76 عاما.. تعديل تاريخي يطال “فيتو” مجلس الأمن

بعد 76 عاما.. تعديل تاريخي يطال “فيتو” مجلس الأمن

2022-04-26 / 18:13
Photo of الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط إحدى طائراته المسيرة

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط إحدى طائراته المسيرة

2022-04-26 / 18:02
Photo of إسبانيا: مقتل مهاجر وفقدان 26 بانقلاب زورق قبالة جزر الكناري

إسبانيا: مقتل مهاجر وفقدان 26 بانقلاب زورق قبالة جزر…

2022-04-26 / 16:13
Photo of الاتحاد الأوروبي: سنواصل مراقبة تطورات كل المنصات ومنها تويتر

الاتحاد الأوروبي: سنواصل مراقبة تطورات كل المنصات ومنها تويتر

2022-04-26 / 15:32
Photo of تركيا تلغي ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة

تركيا تلغي ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة

2022-04-26 / 14:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق