روسيا تقرر الانسحاب من منظمة السياحة العالمية

هبة بريس - وكالات

أعلنت روسيا عزمها الانسحاب من منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، حسبما أكدت المنظمة في بيان عبر “تويتر” اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان “السياحة العالمية”: “أعلنت روسيا عزمها الانسحاب من منظمة السياحة العالمية. سيتطلب ذلك إجراءات معينة وسيستغرق عاما، لكن تعليق العضوية يسري مفعوله على الفور”.

وذكرت منظمة السياحة العالمية أنه كان مقررا أن تنظر جلسة استثنائية للجمعية العامة للمنظمة تنعقد اليوم الأربعاء في مدريد، في تعليق عضوية روسيا في المنظمة على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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