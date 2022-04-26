منظمة: ضعف الاكتفاء الذاتي يهدد الأمن الغذائي للمغاربة
قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن ضعف الاكتفاء الذاتي للمغرب من المحروقات والمواد الغذائية “يشكل لا محالة تهديدا للأمن الغذائي” للبلاد
ودعت المنظمة في بيان لها الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير آنية للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية.
وانتقدت المنظمة ما وصفته بـ”استنزاف جيوب المواطنين” أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات والمواد الغذائية”، مفيدة بأن مخزون المغرب من هذه المواد لا يتعدى أربعة أشهر.
ودعت المنظمة النقابية الحكومة إلى مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة والعمل على تقنين سقف للأرباح، كما اقترحت إعادة تشغيل محطة “سامير” لتكرير النفط التي توجد في طور التصفية القضائية.
و دعت المنظمة الحكومة إلى مراقبة نقط توزيع المواد الغذائية وإلى تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة من خلال الرفع من أجور وتعويضات الموظفين والمتقاعدين، كما دعت الحكومة إلى استئناف الحوار الاجتماعي مع النقابات ومع كافة الأطراف الاقتصادية والمدنية.
6 تعليقات
يمكننا تحقيق اكتفاء الذاتي والأمن الغذائي و تصدير الحبوب إذا كانت وزارة الفلاحة واعية باهمية الفلاحة واعطاء حق ودعم الفلاحين..
ابعدوا المافيا و الخونة وسيتحقق كل شيئ لان عناصر الاكتفاء موجودة من ماء وطبيعة والخبرة يكفي التقنية والارشاد والدعم الفلاحي..
الاراضي الفلاحية مع الاسف جهزوها عمارات للسكن الاقتصادي وتقليص مساحة الأراضي الصالحة للزراعة ..
الحمد لله على نعمة الخيرات في وطني الحبيب كل شيء متوفر .رحمة الله على سياسة الحسن التاني في بناء السدود و استصلاح الاراضي. يجب على وزارة الفلاحة الدعم المالي والمعنوي..
إنتاج جيد و اكتفاء ذاتي كل العوامل موجودة و لكن تبقى العوامل المناخية و خاصة الأمطار هي العامل الأساسي، بدون وزير فلاحة وجود عوامل مناخية ملائمة(امطار) يتوفر الإنتاج و الاكتفاء الذاتي و لكن للاسف هنالك مناطق كانت في القديم مناطق شبه رطبة الآن أصبحت جافة..
الاكتفاء الذاتي خاصة الغذائية منها لا تحقق بالصدفة بل تتحقق عبر استراتيجية مدروسة و عبر وضع أهداف و تحقيقها و عبر مواصلة العمل الجدي للمحافظة عليها و ديمومتها و هذا بالطبع لا يكون الا برسم سياسة حكيمة لتحقيقه..