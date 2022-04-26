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المغرب خصص أكثر من 5.4 مليار دولار للإنفاق العسكري سنة 2021

2022-04-26 / 17:13
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هبة بريس _ الرباط

اشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن المغرب خصص أكثر من 5.4 مليار دولار (53.3 مليار درهم) للإنفاق العسكري مقابل 9.1 مليار دولار للجزائر سنة 2021.

وحسب تقرير حديث للمعهد ،فأن الإنفاق العسكري للمملكة ارتفع بنسبة 3 في المائة، مقابل انخفاض الإنفاق العسكري لجارته الشرقية بنسبة 6.1٪ خلال السنة الماضية.

وصنف التقرير المغرب والجزائر من بين الدول الأكثر إنفاقًا على السلاح في القارة الأفريقية، مشيرا أن “التوترات الطويلة الأمد بين أكبر دولتين إنفاقاً في شمال إفريقيا، الجزائر والمغرب، تفاقمت في عام 2021”.

وأوضح المعهد أن “الإنفاق العسكري للجزائر انخفض بنسبة 6.1٪ في عام 2021 إلى 9.1 مليار دولار، فيما زاد إنفاق المغرب بنسبة 3.4٪ إلى 5.4 مليار دولار.

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