البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 192 مرشحا للهجرة السرية

هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، قدمت خلال ليلة الاثنين-الثلاثاء، المساعدة لما مجموعه 192 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وأطفال.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المهاجرين، الذين كانت من بينهم جثة، واجهوا صعوبات على متن قوارب تقليدية الصنع، ودراجات مائية (جيت سكي)، فيما كان بعضهم يغامر بالهجرة سباحة.

وأضاف المصدر أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى الموانئ الأقرب بالمملكة، وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى العيون.

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