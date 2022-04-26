أخنوش يعبر عن ثقته في كفاءات وطاقات “شبيبة الحزب”

2022-04-26 / 15:00
0
هبة بريس - الرباط

عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعها العادي يوم الاثنين 25 أبريل 2022، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش و محمد بوسعيد عضو المكتب السياسي للحزب، حيث خصص الاجتماع لعرض ومناقشة برامج عمل الشبيبة التجمعية خلال المرحلة المقبلة.

و افتتح الاجتماع بكلمة توجيهية للحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية أشاد فيها بالمسار الإيجابي الذي ميز تجديد المنظمات الجهوية في جو من الديموقراطية و المسؤولية والالتزام، كما نوه بالكفاءات والطاقات التي يزخر بها المكتب الجديد لشباب الأحرار الذي يضم 5 برلمانيين و5 رؤساء جماعات و6 منتخبين جماعيين ومجموعة من الأطر الشابة المتواجدة في مواقع المسؤولية.

و أجمعت معظم مداخلات أعضاء الفيديرالية على ضرورة تجديد وتطوير آليات الاشتغال بما ينسجم مع الرهانات الجديدة للحزب خلال المرحلة المقبلة، منوهين في ذات السياق بالمجهودات الكبيرة التي يقدمها رئيس الحزب لدعم الشبيبة التجمعية منذ لحظة التأسيس بما يشكل فضاء رحبا للتأطير والتكوين وتعزيز مكانتهم في مختلف المجالات.

وبعد ذلك، قدم أعضاء الفيدرالية المحاور الرئيسية لبرامج عمل المنظمات الجهوية لسنة 2022، تلاه تقديم عرض برنامج الفيديرالية الوطنية .وقد ركزت مختلف العروض على ضرورة بعث دينامية جديدة في البرامج التأطيرية والتكوينية، وتعزيز أدوارها في التنشئة السياسية والتأطير الميداني للشباب بما ينسجم مع رهانات وتحديات المرحلة.

وفي كلمة توجيهية له، عبر رئيس الحزب عن ثقته في الكفاءات والطاقات الشابة التي تزخر بها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية.

كما أشاد أخنوش بالعمل المتميز والنوعي للمكتب السابق للفيديرالية الوطنية، مما ساهم في النجاح الكبير الذي حققه الحزب خلال استحقاقات 08 شتنبر ؛ داعيا إلى مواكبة واحتضان المنتخبين التجمعيين الشباب الذين يقدر عددهم ب 3000 منتخبة ومنتخب شاب في مختلف مواقع المسؤولية التدبيرية.

و أكد رئيس الحزب، على ضرورة مواصلة الدينامية التي خلقها شباب الأحرار خلال السنوات الخمس الماضية عبر تنظيم مبادرات وأنشطة تأطيرية في مختلف المجالات التي تهم الشباب المغربي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “شبيبة الأحرار” تحذر من الحملات المصطنعة المشوشة على عمل الحكومة

“شبيبة الأحرار” تحذر من الحملات المصطنعة المشوشة على عمل…

2022-04-26 / 15:05
Photo of بايتاس: “تقرر بناء 11 سجن جديد لتجاوز مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية”

بايتاس: “تقرر بناء 11 سجن جديد لتجاوز مشكل الاكتظاظ…

2022-04-26 / 13:36
Photo of الحكومة تتدارس تخفيض عدد الأيام المصرح بها للحصول على المعاش

الحكومة تتدارس تخفيض عدد الأيام المصرح بها للحصول على…

2022-04-26 / 12:22
Photo of الميراوي: “القدرة الاستيعابية للكليات الوطنية لا يمكن أن تستوعب كل الطلبة العائدين”

الميراوي: “القدرة الاستيعابية للكليات الوطنية لا يمكن أن تستوعب…

2022-04-26 / 11:49
Photo of صحيفة إيطالية: النساء والأطفال يعيشون في ظروف مزرية بتندوف

صحيفة إيطالية: النساء والأطفال يعيشون في ظروف مزرية بتندوف

2022-04-26 / 10:37
Photo of المغرب يجدد التأكيد على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب مقاربة السلم والأمن والتنمية

المغرب يجدد التأكيد على ضرورة وضع قضايا الشباب في…

2022-04-26 / 10:19
Photo of مجلس الأمن.. تسليط الضوء على دور لجنة القدس برئاسة الملك

مجلس الأمن.. تسليط الضوء على دور لجنة القدس برئاسة…

2022-04-26 / 09:14
Photo of الجزائر تعترض على الدعم الدولي لفلسطين في مجلس الأمن

الجزائر تعترض على الدعم الدولي لفلسطين في مجلس الأمن

2022-04-25 / 21:23
Photo of مجلس المستشارين.. المصادقة على أجندة الأنشطة الدبلوماسية والإشعاعية

مجلس المستشارين.. المصادقة على أجندة الأنشطة الدبلوماسية والإشعاعية

2022-04-25 / 20:03
Photo of نظام الجزائر يمنح مرتزقة البوليساريو مليار و300 مليون دولار

نظام الجزائر يمنح مرتزقة البوليساريو مليار و300 مليون دولار

2022-04-25 / 18:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق