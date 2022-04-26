سلمى رشيد تصرح :” بلغوني أن أحلام رفضت وجودي معها بأحد المهرجانات “

2022-04-26 / 12:09
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نجلاء مزيان

حلت الفنانة المغربية، سلمى رشيد خلال تواجدها بمصر، -حلت- ضيفة على برنامج كلام الناس الذي يتم عرضه على قناة Mbc مصر. 

و خرجت الفنانة المغربية بمجموعة من التصريحات أبرزها، رفض الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي تواجدها معها بمهرجان مغربي بدون معرفة السبب وراء ذلك.

و في هذا الصدد قالت رشيد :” بلغوني أن أحلام رفضت وجودي معاها بالمهرجان.. ولما بغاوني بعد ذلك أنا اللي رفضتهم..”.

و كشفت أنها متأكدة تماما أن أحلام لا يمكن أن تصدر منها مثل هذه التصرفات، مشيرة أنه يوجد أشخاص يصطادون في المياه العكرة و يحاولون خلق الفتنة بين الفنانين، قائلة:” فنانة فحجم أحلام ميمكنش يصدر منها هادشي و خصوصا انا متخرجة من برنامج هي كانت فيه فلجنة التحكيم “.

و في سياق آخر، شاركت سلمى رشيد في ثلاث أعمال برمضان الحالي حيث غنت جينيريك كل من “زنقة السعادة” و “لمكتوب” إضافة إلى “سلمات ابو البنات” في جزئه الرابع.

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