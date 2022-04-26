الميراوي: “القدرة الاستيعابية للكليات الوطنية لا يمكن أن تستوعب كل الطلبة العائدين”

هبة بريس - الدار البيضاء

أكد عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار أن الوزارة تواصل جاهدة الاشتغال على ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا بتنسيق مع جهات أخرى متعددة.

و قال الميراوي ضمن جوابه على أسئلة المستشارين بجلسة الأسئلة الشفهية بأن حوالي 75 في المئة من الطلبة العائدين كانوا يتابعون دراستهم في تخصص طب الأسنان و الصيدلة.

العدد الكبير لطلبة طب الأسنان و الصيدلة، يضيف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، يفوق القدرة الاستعابية للكليات الوطنية في القطاعين العام و الخاص و هو ما دفع الوزارة للبحث عن حلول بديلة لإدماج الطلبة العائدين.

و صرح الميراوي في ذات المداخلة على أن تنسيقا على أعلى مستوى تم على المستوى الديبلوماسي مع ثلاث دول من أوروبا الشرقية صديقة للمغرب و هي رومانيا و المجر و بلغاريا بحكم توفرها على نظام تعليمي مماثل لذاك الموجود بأوكرانيا.

و شدد الوزير السالف الذكر على أنه يتم التنسيق لإدماج الطلبة المغاربة في جامعات هاته الدول الثلاث و سيتم الإعلان عن نفاصيل دقيقة بشأن هذا الموضوع في قادم الأيام.

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