بمقر إقامته.. الرئيس الإسرائيلي يحتفل مع يهود مغاربة ب”ميمونة”

هبة بريس

استقبل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، يهودا مغاربة في مقر إقامته، للاحتفال بـ”ميمونة” .

واحتفل هرتسوغ بمناسبة “ميمونة” والذكرى الـ 170 لرحيل الحاخام المغربي الأصل “يهودا بيباس”، عبر استضافة يهود مغاربة، حيث أن هذه المناسبة تمثل العودة إلى تناول الأطعمة الممنوعة خلال أسبوع عيد الفصح.

هذا وأفادت صحيفة “جيروزاليم بوست”بأنه “من المعتاد أن يشارك الرؤساء الإسرائيليون في هذه الاحتفالات سنويا، لكنها المرة الأولى التي يستضيفها فيها أحدهم، وهو ما لم يحدث حتى في عهد إسحاق نافون، الرئيس الوحيد لإسرائيل ذو الأصول المغربية (ما بين 1978 و1983)”.

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