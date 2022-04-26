حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
صورة تعبيرية

تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة على طاولة مجلس الحكومة

2022-04-26 / 07:30
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هبة بريس

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد لائحة المهن الفنية، فيما يتعلق الثالث بتطبيق المادة 7 من قانون المالية للسنة المالية 2022 المتعلقة بترشيد منح إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار.

وأضاف البلاغ أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاقية لاهاي المتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وباقي أفراد الأسرة، المعتمدة بلاهاي في 23 نونبر 2007، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وخلص البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

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