وزير النقل: “سيارات إم روج ديال الدولة لن تستفيد من دعم المحروقات”

2022-04-25 / 15:28
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هبة بريس - الدار البيضاء

أكد محمد عبد الجليل وزير النقل و اللوجيستيك بأن سيارات النقل المدرسي التي تحمل ترقيما “إم روج” لن تستفيد من الدعم الذي أقرته الحكومة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

جواب وزير النقل و التجهيز على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم، جاء تعقيبا على مداخلة لأحد النواب البرلمانيين و الذي أكد وجود حوالي 70 في المئة من سيارات النقل المدرسي تحمل ترقيم “إم روج”.

و أوضح محمد عبد الجليل بأن هذا الأمر محسوم بشكل قطعي، و أن سيارات الدولة لن تستفيد من الدعم المخصص في الأصل لمهنيي قطاع النقل، حيث أن سيارات النقل المدرسي التابعة للدولة غير مدرجة في قائمة المستفيدين.

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‫3 تعليقات

  1. سيارات ايم روج اسيد الوزير خاصها تبقى في مراب الوزارة ،ماشي عند عباد الله ايقضيو بها مصالحهم ،بركة من هاد العبث راه اموال طايلة كتمشي في هاد الخدمة لاغلبية كيخدموها لاغراض شخصية،فيقو شوية الله ايرحم الوالدين

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