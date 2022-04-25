وزير النقل: “سيارات إم روج ديال الدولة لن تستفيد من دعم المحروقات”

هبة بريس - الدار البيضاء

أكد محمد عبد الجليل وزير النقل و اللوجيستيك بأن سيارات النقل المدرسي التي تحمل ترقيما “إم روج” لن تستفيد من الدعم الذي أقرته الحكومة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

جواب وزير النقل و التجهيز على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم، جاء تعقيبا على مداخلة لأحد النواب البرلمانيين و الذي أكد وجود حوالي 70 في المئة من سيارات النقل المدرسي تحمل ترقيم “إم روج”.

و أوضح محمد عبد الجليل بأن هذا الأمر محسوم بشكل قطعي، و أن سيارات الدولة لن تستفيد من الدعم المخصص في الأصل لمهنيي قطاع النقل، حيث أن سيارات النقل المدرسي التابعة للدولة غير مدرجة في قائمة المستفيدين.

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