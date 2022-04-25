أمام البرلمانيين.. آيت الطالب يستعرض إجراءات تنزيل “الحماية الاجتماعية”

هبة بريس - الرباط

استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، إجراءات وزارته لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وأكد ايت الطالب في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، أن التعليمات الملكية بمناسبة خطاب العرش لسنة 2020 شكلت الانطلاقة الحقيقية لتعميم ورش الحماية الاجتماعية.

و على مستوى التنزيل، ذكر الوزير، أنه تمت أَجْرَأة تعميم الحماية الاجتماعية بتوقيع ثلاث اتفاقيات-إطار أمام الملك محمد السادس، يوم 14 أبريل 2021، (فئة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين، والحرفيين…، ثم إصدار القانونين رقم 30.21 و31.21 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض ونظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛بالإضافة إلى إدراج فئات أخرى من خلال المصادقة على المراسيم المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، والأطباء، والصيادلة، والموثقين، والبياطرة، والمهندسين المسّاحين الطوبوغرافيين وغيرهم (3,4 مليون وذوي حقوقهم)؛ وكذا العمل على مراسيم جديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية (فلاحة وحرفيين وسائقي سيارات الأجرة وفنانين بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم. وسيتواصل العمل على إدماج الفئات المتبقية وكذا الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد”.

إلى جانب مواصلة الحكومة للعمل على تعميم التعويضات العائلية انطلاقا من 2023-2024 (الإجراءات: تحديد الفئات المعنية، ترشيد البرامج الحالية، القيام بالدراسات ووضع تصورات حول الطريقة الأنجع للاستهداف..)، ومواصلة الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية بالارتكاز على أربعة مبادئ توجيهية (تثمين الموارد البشرية – تأهيل العرض الصحي – إحداث مجموعات صحية جهوية وإحداث ملف طبي لكل مريض مُشتَرَك بين كافة المتدخلين).

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