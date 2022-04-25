أدهم النابلسي يرتل القرآن في أول ظهور له
نجلاء مزيان - هبة بريس
و آثار مقطع ترتيل النابلسي للآية 35 من سورة “الزمر”،
في أول منشور له بمنصات التواصل الاجتماعي، عمد الفنان المعتزل أدهم النابلسي على نشر مقطع فيديو يظهر فيه و هو يرتل آية من القرآن الكريم.
و آثار مقطع ترتيل النابلسي للآية 35 من سورة “الزمر”،
إعجاب النشطاء ،حيث تم تداوله على نطاق واسع، كما أشادوا بأدائه و صوته الشجي.
و الجدير بالذكر أن أدهم النابلسي أعلن اعتزاله في ديسمبر الماضي، عبر نشره مقطع فيديو يوضح من خلاله الأسباب التي دعته إلى ذلك.
و يشار أن العديد من الفنانين و المشاهير تفاعلوا مع قرار اعتزاله المجال الفني، ابرزهم النجم المغربي سعد لمجرد عندما رد على سؤال المذيع المتعلق بقرار اعتزال الفنان الأردني، قائلا :” كل واحد حر فنفسو وفقراراتو صح ؟”.
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