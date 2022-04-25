وزارة الثقافة: 36 ألف كتاب رقمي متاح مجانا للقراء

2022-04-25 / 10:53
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هبة بريس

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أنها اشتركت في مكتبة رقمية على شبكة الانترنيت تتيح خدمة ولوج القراء للاطلاع مجانا على ما يناهز 36 ألف كتاب.

وذكرت الوزارة في بلاغ أن هذه الخدمة تأتي تخليدا لليوم العالمي للكتاب (23 أبريل) واليوم الوطني للقراءة (10 ماي)، مشيرة إلى أن رابط الولوج للمكتبة وكذا مفاتيح الدخول إليها متاحة للقراء المسجلين بالمكتبات الوسائطية وبمكتبات المراكز الثقافية التابعة لها.

وحسب المصدر ذاته، يمكن للمعنيين الاطلاع على رصيد هذه المكتبة سواء داخل فضاءات القراءة العمومية أو عن بعد بواسطة الحواسيب واللوحات الإلكترونية والهواتف الذكية.

وأشار البلاغ إلى أنه يتم اختيار الإصدارات من بين أكثر من 400 ناشر كما يتم أسبوعيا تحيين (كاتالوغ) المكتبة، مبرزا أن ما يميز هذه الاخيرة هو رصيدها الموسوعي المنظم حسب المضمون والفئات العمرية.

وخلص البلاغ إلى أن الوزارة تسعى من خلال تقديم هذه الخدمة إلى تنويع الخدمات الرقمية للمكتبات الوسائطية، والمساهمة في نشر ممارسات جديدة مرتبطة بتطبيقات تقنيات المعلومات في مجال النشر والقراءة.

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