كوارث “كازا إيفنت” تدفع مجلس المدينة لاستدعاء الجواهري و محاسبته

2022-04-25 / 11:07
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هبة بريس - الدار البيضاء

ما يزال الغضب الجماهيري من كوارث “كازا إيفنت” التنظيمية يسيطر على عشاق الرجاء و الوداد بعد ما شاهدوه خلال اللقائين الأخيرين اللذين احضتنهما مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

و تجاوبا مع مطالب الجماهير، قرر مجلس المدينة برئاسة العمدة نبيل الرميلي استدعاء محمد الجواهري المسؤول الأول عن شركة “كازا إيفنت” لاجتماع سيعقد هذا اليوم.

و سيقدم الجواهري خلال هذا الاجتماع دفوعاته و مبرراته و تفسيراته لما حدث خلال لقاء الرجاء مع الأهلي و لقاء الوداد و بلوزداد و ما رافقهما من مهازل تنظيمية بداية من طريقة بيع التذاكر وصولا لعملية دخول الجماهير و تراكم النفايات بالمدرجات.

و ينتظر أن يسفر هذا الاجتماع عن تشكيل لجنة تقنية سيعهد لها بتقييم عمل شركة “كازا إيفنت” قبل اتخاذ قرار فسخ العقد معها و هو القرار الذي تنتظره الجماهير بفارغ الصبر أو تعديل بنود الاتفاقية الموقعة.

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