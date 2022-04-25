حجز كمية من السجائر المهربة بمدخل مدينة تزنيت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت الوحدة المتنقلة لجمارك اكادير، مؤخرا، من حجز سيارة رباعية الدفع ، محملة بكميات من علب السجائر المهربة قادمة من الاقاليم الجنوبية .

وأفادت مصادر مطلعة للجريدة أن السيارة قد حاول سائقها الفرار بعد إحساسه بضرورة التوقف عند حاجز وحدة المراقبة التابعة لمصالح الجمارك على مستوى الطريق الوطنية رقم واحد، لتبدا المطاردة على مسافة كبيرة بين مدينة تزنيت حتى الجماعة الترابية بونعمان بنفس الاقليم، لتنتهي المطاردة بفرار السائق وحجز الكمية والسيارة وفتح تحقيق في أفق الوصول إلى المتورطين المحتملين في القضية.

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