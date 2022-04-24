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إسرائيل تلغي شرط ارتداء الكمامات بالأماكن المغلقة

2022-04-24 / 09:26
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هبة بريس _ وكالات

ألغت إسرائيل قرارا كان يفرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمعمول به منذ ما يقرب من عام مع استمرار انخفاض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وبدأ سريان إلغاء شرط ارتداء الكمامات مساء السبت. ولا تزال الكمامات إلزامية في المستشفيات ومرافق رعاية المسنين وعلى متن الرحلات الجوية الدولية.

وشهدت إسرائيل انخفاضا في عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد – 19 منذ ذروة موجة الإصابات الأخيرة في يناير.

وتراجعت حالات الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا من أكثر من 1200 حالة أثناء تفشي المتحور “أوميكرون” إلى حوالي 200 حالة.

منذ بداية الجائحة قبل عامين، سجلت إسرائيل أكثر من 4 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا وما لا يقل عن 10658 حالة وفاة، أكثر من خمسهم منذ يناير، بحسب وزارة الصحة

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