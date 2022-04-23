8 قتلى و16 جريحا في اشتباكات بدارفور

هبة بريس - وكالات

اندلعت الاشتباكات الجمعة في منطقة كرينك، على بعد حوالى 80 كيلومترا من مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، عندما هاجم مسلحون من قبيلة الرزيقات العربية مزارعين من قبيلة المساليت غير العربية ردا على مقتل اثنين من رجال الرزيقات، بحسب ما افاد شيوخ قبائل في المنطقة.

وقال آدم رجال الناطق باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور، وهي جمعية أهلية مستقلة، أن الاشتباكات “خلفت ثمانية قتلى و16 جريحا”.

وأضاف أن عشرات المنازل أحرقت ونزح عدد كبير من العائلات.

وقال شيوخ من قبيلة الرزيقات إن الاشتباكات وقعت عقب مقتل اثنين من افراد قبيلتهم الخميس برصاص رجل اختبأ لدى قبيلة المساليت.

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