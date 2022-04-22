الأسر تتحمل أكثر من نصف مصاريف العلاج وميزانية “الصحة” ضعيفة

هبة بريس _ الرباط

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن الأسر المغربية تتحمل أكثر من 50 في المائة من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من %63 إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية، وهو ما يشكل عائقا حقيقيا أمام المواطنين للولوج إلى العلاج، ويساهم في انزلاق نسبة مهمة من الساكنة سنويا نحو الفقر والهشاشة.

وأشار المجلس في تقرير له حول “فعلية الحق في الصحة بالمغرب” أن ضعف وأحيانا سوء استخدام، الموارد البشرية بسبب مشاكل التدبير، يجعل جزء من الموارد البشرية والبنيات والتجهيزات في حالة عطالة، بينما جزء آخر تحت الضغط.

ولفت إلى أن هذا ما يجعل القطاع في حاجة إلى ترشيد توظيف التجهيزات والبنيات والموارد البشرية، وزيادة إنتاجية الموارد البشرية بتحسين ظروف وأساليب وأدوات العمل، واعتماد آليات التقييم والتحفيز

وأكد أنه بالرغم أن التمويل الصحي يعتبر ركنا أساسيا لفعلية الحق في الصحة فإن الميزانية العامة لوزارة الصحة لازالت تتراوح بين %6 و%7 من الميزانية العامة عوض %12 الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى (10.7٪ في الجزائر، أو 12.4 في المائة بالأردن، و13.6 في المائة بتونس) كما أن الإنفاق الصحي يبقى أقل من 6 ٪من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من المعدل العاملي الذي يبلغ %

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