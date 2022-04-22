إطلاق صاروخَين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

هبة بريس _ وكالات

أطلق فلسطينيون في قطاع غزة، مساء الجمعة، صاروخيَن باتجاه إسرائيل، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، بعد يوم من الصدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس.

وكتب الجيش الإسرائيلي على تويتر أن “صاروخًا سقط في حقل مفتوح بالقرب من السياج الحدودي مع شمال غزة. وسقط صاروخ آخر داخل القطاع”، مشيرًا إلى عدم تشغيل صفارات الإنذار

ويأتي إطلاق الصاروخين باتجاه إسرائيل، في خضم الصدامات المتجددة بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين في باحة المسجد الأقصى بالقدس، أسفرت عن إصابة 57 فلسطينيا بجروح.

والجمعة، ألقى فلسطينيون الحجارة فيما استخدمت الشرطة الاسرائيلية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والعيارات المطاطية، بحسب فرانس برس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه قرابة الساعة الرابعة فجرا، رشق “مثيرو شغب ملثمون يرفعون أعلام حماس” حجارة باتجاه حائط المبكى، مكان الصلاة المقدس لدى اليهود والواقع على سفح باحة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في البلدة القديمة في القدس الشرقية. ويسمي اليهود الموقع جبل الهيكل.

وأضافت أن “قوات الشرطة استخدمت وسائل تفريق الحشود لوقف العنف” مشيرين إلى أن ضابطا أصيب بجروح

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