الصورة من الارشيف

إطلاق صاروخَين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

2022-04-22 / 19:49
3
هبة بريس _ وكالات

أطلق فلسطينيون في قطاع غزة، مساء الجمعة، صاروخيَن باتجاه إسرائيل، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، بعد يوم من الصدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس.

وكتب الجيش الإسرائيلي على تويتر أن “صاروخًا سقط في حقل مفتوح بالقرب من السياج الحدودي مع شمال غزة. وسقط صاروخ آخر داخل القطاع”، مشيرًا إلى عدم تشغيل صفارات الإنذار

ويأتي إطلاق الصاروخين باتجاه إسرائيل، في خضم الصدامات المتجددة بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين في باحة المسجد الأقصى بالقدس، أسفرت عن إصابة 57 فلسطينيا بجروح.

والجمعة، ألقى فلسطينيون الحجارة فيما استخدمت الشرطة الاسرائيلية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والعيارات المطاطية، بحسب فرانس برس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه قرابة الساعة الرابعة فجرا، رشق “مثيرو شغب ملثمون يرفعون أعلام حماس” حجارة باتجاه حائط المبكى، مكان الصلاة المقدس لدى اليهود والواقع على سفح باحة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في البلدة القديمة في القدس الشرقية. ويسمي اليهود الموقع جبل الهيكل.

وأضافت أن “قوات الشرطة استخدمت وسائل تفريق الحشود لوقف العنف” مشيرين إلى أن ضابطا أصيب بجروح

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بمناسبة رمضان…البشير عبدو يطرح ” الزواكة”

بمناسبة رمضان…البشير عبدو يطرح ” الزواكة”

2022-04-21 / 16:03
Photo of وجدة .. إيقاف أربعيني متورط في قتل شقيقه وإصابه والده بجروح

وجدة .. إيقاف أربعيني متورط في قتل شقيقه وإصابه…

2022-04-19 / 20:48
Photo of البنتاغون: لا نرى سببا لتغيير تموضعنا النووي

البنتاغون: لا نرى سببا لتغيير تموضعنا النووي

2022-04-19 / 19:57
Photo of مسؤول في الاتحاد الأوروبي: الأوضاع في الأراضي الفلسطينية “خطيرة

مسؤول في الاتحاد الأوروبي: الأوضاع في الأراضي الفلسطينية “خطيرة

2022-04-19 / 17:55
Photo of 14 عاما سجن لرجل عض أذن مسؤول خلال احتجاجات هونغ كونغ

14 عاما سجن لرجل عض أذن مسؤول خلال احتجاجات…

2022-04-19 / 17:37
Photo of وهبي: “شهادة السوابق تحرم النزلاء من ولوج سوق الشغل بعد نيلهم الحرية”

وهبي: “شهادة السوابق تحرم النزلاء من ولوج سوق الشغل…

2022-04-19 / 14:01
Photo of خبير : التوتر يأتي دائما من الجزائر، في مقابل يد مغربية ممدودة

خبير : التوتر يأتي دائما من الجزائر، في مقابل…

2022-04-18 / 17:30
Photo of تونس.. غواصون يتفقدون هيكل سفينة الوقود الغارقة

تونس.. غواصون يتفقدون هيكل سفينة الوقود الغارقة

2022-04-17 / 18:01
Photo of انقاذ 20 مهاجرا قبالة سواحل غرناطة

انقاذ 20 مهاجرا قبالة سواحل غرناطة

2022-04-17 / 17:27
Photo of رصيد المغرب من العملة الصعبة .. 329 مليار درهم

رصيد المغرب من العملة الصعبة .. 329 مليار درهم

2022-04-17 / 15:29

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق