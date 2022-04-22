وزير خارجية موريتانيا يستقبل سفير المغرب حميد شبار

2022-04-22 / 16:57
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

استقبل محمد سالم ولد مرزوك وزير الخارجية و التعاون و الموريتانيين في الخارج، الاسبوع الماضي بمقر مكتبه بالوزارة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط سفير المملكة المغربية المعتمد في موريتانيا السيد حميد شبار.

و ذكرت المصادر التي أوردت الخبر، أن المباحثات بين وزير الخارجية الموريتاني، وسفير المملكة المغربية ركزت على مستوى العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين، وكذا السبل لأجل تعزيزها في الظروف الدقيقة التي تجتازها المنطقة، كما تبادلا ذات الدبلوماسيون وجهات النظر حول مجمل القضايا ذات الإهتمام المشترك.

يذكر أن استقبال الوزير سالم ولد مرزوك للسفير المغربي، كان من ضمن الأنشطة الأولى التي قام بها بعد تعيينه قبل أيام قليلة في منصب وزير الخارجية، خلفا لسابقه إسماعيل ولد الشيخ الذي عينه رئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني مديرا للديوان الرئاسي.

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