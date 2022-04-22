صورة تعبيرية

بلينكن يحل بالمغرب للمشاركة في اجتماع للتحالف الدولي ضد “داعش”

2022-04-22 / 11:55
0
هبة بريس

يزور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المغرب الشهر المقبل، بعد زيارته الأولى أواخر مارس المنصرم.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن بلينكن سيشارك، إلى جانب نظيره المغربي ناصر بوريطة، في اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف اختصاراً بـ”داعش”، والذي ستحتضنه مدينة مراكش في 11 ماي.

وغرّد رئيس الدبلوماسية الأمريكية على “تويتر” أن تنظيم “داعش” لا يزال يشكل خطراً، حيث يواصل استقطاب قطاعات معينة من السكان، داعياً إلى أن يشمل التحالف الدولي ضد هذا التنظيم مبادرات مدنية لإزالة التطرف وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، أجرى منذ يومين مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزيرة الشؤون الخارجية بمملكة النرويج، السيدة أنيكين هويتفيلد، حيث أكدت هذه الأخيرة مشاركتها في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد (داعش)، المرتقب عقده بمراكش يوم 11 ماي المقبل، منوهة في هذا الصدد بالدور الهام الذي يضطلع به المغرب بصفته شريكاً وقطباً للسلام والاستقرار في المنطقة، وفق ما جاء في بيان للخارجية المغربية.

وسيشارك في اللقاء الدولي رؤساء ودبلوماسيون وممثلون من 80 دولة ومنظمة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ارتفاع الأسعار و إغلاق “لاسامير” يدفعان فيدرالية اليسار للتعبير عن الامتعاض

ارتفاع الأسعار و إغلاق “لاسامير” يدفعان فيدرالية اليسار للتعبير…

2022-04-22 / 12:05
Photo of المينورسو” لم تسجل أي حادث قصف والجزائر ” تشوه الحقائق”

المينورسو” لم تسجل أي حادث قصف والجزائر ” تشوه…

2022-04-21 / 21:58
Photo of الأمم المتحدة .. “الحكم الذاتي” يتردد صداه بقوة بمجلس الأمن

الأمم المتحدة .. “الحكم الذاتي” يتردد صداه بقوة بمجلس…

2022-04-21 / 21:11
Photo of أوروبا بريس: وزير الخارجية الإسباني سيحل بالمغرب في ماي المقبل إلى جانب بلينكن

أوروبا بريس: وزير الخارجية الإسباني سيحل بالمغرب في ماي…

2022-04-21 / 20:55
Photo of مسؤول فلسطيني يشيد بموقف المغرب الثابت تجاه القضية الفلسطينية

مسؤول فلسطيني يشيد بموقف المغرب الثابت تجاه القضية الفلسطينية

2022-04-21 / 20:16
Photo of الاتحاد الإفريقي: المغرب يدعو إلى إحصاء اللاجئين ضحايا التغير المناخي في إفريقيا

الاتحاد الإفريقي: المغرب يدعو إلى إحصاء اللاجئين ضحايا التغير…

2022-04-21 / 18:32
Photo of منيب تكشف بنود “مشروع العفو” عن معتقلي “حراك الريف”

منيب تكشف بنود “مشروع العفو” عن معتقلي “حراك الريف”

2022-04-21 / 18:09
Photo of بايتاس: الحكومة تدرس تمكين “طلبة أوكرانيا” من متابعة دراستهم في بلدان شريكة

بايتاس: الحكومة تدرس تمكين “طلبة أوكرانيا” من متابعة دراستهم…

2022-04-21 / 17:50
Photo of عمور تعيد تنظيم مهنة “وكيل أسفار” و تحدد شروط منح التراخيص و سحبها

عمور تعيد تنظيم مهنة “وكيل أسفار” و تحدد شروط…

2022-04-21 / 16:43
Photo of مجلس الحكومة يفصح عن تعيينات المناصب العليا

مجلس الحكومة يفصح عن تعيينات المناصب العليا

2022-04-21 / 16:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق